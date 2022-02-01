Как в городах и районах Башкирии проходит вакцинация подростков от коронавируса

После того как мы узнали, что в стране началась вакцинация от коронавируса, мы вместе с сыном приняли единственно правильное решение об обязательной постановке прививки Вячеславу. Вся наша семья – я, муж и старший сын, бабушки и дедушки, другие родственники вакцинированы. Сейчас мы с мужем уже прошли ревакцинацию и теперь мы делаем такой ответственный шаг – вакцинируется наш сын. Мы считаем, что в такое время, когда многие заболевают коронавирусной инфекцией, это необходимо.

Эльвира Андреева