Как в городах и районах Башкирии проходит вакцинация подростков от коронавируса

На прошлой неделе в Башкирию поступила первая порция вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Прививка предназначена для детей от 12 до 17 лет. Любой подросток может пройти вакцинацию после письменного разрешения от родителей. Корреспонденты городских и районных изданий выяснили, как проходит вакцинация подростков.
Одними из первых поставили прививки студенты Белорецкого медицинского колледжа. Те, кому уже есть 18 лет, привились давно, а из числа первокурсников — 38 учащихся, но ребята продолжают приносить согласие от родителей. Студенты говорят: медработники должны быть примером для населения. Если они не будут привиты, в чём тогда смысл вакцинации?
Прививки поставили и 25 студентам Бирского медико-фармацевтического колледжа.
В Буздякском районе за первые дни привились семь подростков 13-14 лет.
В Давлекановский район привезли всего 50 доз, а подростков живет около трех тысяч. Чтобы донести до них информацию о необходимости вакцинации, школьные медсестры проводили в классах беседы.
По отзывам медсестры прививочного кабинета Оксаны Лопатиной, на прививку, особенно те ребята, кто постарше, приходят вполне осознанно, мотивируя это тем, что впереди поступление в вузы и техникумы, где без прививки от ковида не обойтись.
Семья Михайловых из Калтасинского района – многодетная, они воспитывают пять детей. Старшие уже взрослые, самой маленькой шесть лет. Вопрос о том, нужна прививка от коронавируса или нет, у них не стоял. Единогласно приняли решение о вакцинации, и даже уже ревакцинацию прошли.
А вот школьница Марина Тимиршина пришла на вакцинацию одна.
В Салаватский район Башкирии поступило 30 доз вакцины. Желающие организованно приезжают в районную больницу. Также записались несколько учащихся из Малояза. Например, сотрудник районной больницы Евгений Мигунов записал свою сестренку, которой 15 лет.
В Аскинской больнице первой вакцинировалась студентка первого курса Башкирского сельскохозяйственного колледжа Диана Бариева.
В Хайбуллинском районе провакцинируют 30 детей, а желающих – более 70. Как говорит главный педиатр района Фаниса Акбулатова, по мере поступления вакцины их всех пригласят на вакцинацию.
В Кумертау Мама шестиклассницы Василисы Татьяна Третьякова пришла лично сама, чтобы проконтролировать ход вакцинации дочери.
Фото: ИА Башинформ.