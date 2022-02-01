Как в городах и районах Башкирии проходит вакцинация подростков от коронавируса

На прошлой неделе в Башкирию поступила первая порция вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Прививка предназначена для детей от 12 до 17 лет. Любой подросток может пройти вакцинацию после письменного разрешения от родителей. Корреспонденты городских и районных изданий выяснили, как проходит вакцинация подростков.

Фото №1 - Как в городах и районах Башкирии проходит вакцинация подростков от коронавируса

Одними из первых поставили прививки студенты Белорецкого медицинского колледжа. Те, кому уже есть 18 лет, привились давно, а из числа первокурсников — 38 учащихся, но ребята продолжают приносить согласие от родителей. Студенты говорят: медработники должны быть примером для населения. Если они не будут привиты, в чём тогда смысл вакцинации?

В первый день после прививки ничего не было, а вот во второй поднялась температура, было головокружение, немного знобило. Но это прошло одним днём, ничего страшного.

Разиля Багаутдинова, студентка

Вакцинацию перенесла я достаточно легко, была невысокая температура, так скажем, пограничная, 36,8. Держалась она всего несколько часов. Ещё была небольшая головная боль, вот и всё. Других недомоганий замечено не было.

Виктория Копытова, студентка

Прививки поставили и 25 студентам Бирского медико-фармацевтического колледжа.

Немного страшновато, хотя это не первая прививка в жизни. Как будущая медсестра знаю, что детская вакцина «Спутник М» разведена в пять раз. Как и во взрослой вакцине, в ней нет живой и способной к размножению части вируса.

Дарья Стороженко, студентка

В Буздякском районе за первые дни привились семь подростков 13-14 лет.

Я считаю, что обязательно нужно вакцинироваться. Вокруг много больных, я не хочу тяжело переносить вирус. Все мои родные сделали прививку и я последовал их примеру.

Богдан Ядров
БАШКОРТТАР-БСТ

В Давлекановский район привезли всего 50 доз, а подростков живет около трех тысяч. Чтобы донести до них информацию о необходимости вакцинации, школьные медсестры проводили в классах беседы.

По отзывам медсестры прививочного кабинета Оксаны Лопатиной, на прививку, особенно те ребята, кто постарше, приходят вполне осознанно, мотивируя это тем, что впереди поступление в вузы и техникумы, где без прививки от ковида не обойтись.

Семья Михайловых из Калтасинского района – многодетная, они воспитывают пять детей. Старшие уже взрослые, самой маленькой шесть лет. Вопрос о том, нужна прививка от коронавируса или нет, у них не стоял. Единогласно приняли решение о вакцинации, и даже уже ревакцинацию прошли.

Считаем, что вакцинация в наше время необходима. По телевизору слышишь, что чаще болеть стали дети и подростки. Здоровье детей для нас на первом месте.

Марина Иванова

А вот школьница Марина Тимиршина пришла на вакцинацию одна.

Я три раза переболела коронавирусом и больше не хочу. Считаю, что прививка - это самый лучший способ обезопасить себя от болезни.

Марина Тимиршина

В Салаватский район Башкирии поступило 30 доз вакцины. Желающие организованно приезжают в районную больницу. Также записались несколько учащихся из Малояза. Например, сотрудник районной больницы Евгений Мигунов записал свою сестренку, которой 15 лет.

Мы давно ждали поступления вакцины для подростков. У нас в семье вакцинированы все, включая бабушку. Оставались дочь и 9-летний сын. Сейчас по всей стране бушует «омикрон». В школе очень много болеющих детей. Мы не хотим рисковать здоровьем ребенка, поэтому первыми записались на вакцинацию. Дочь перенесла прививку хорошо, через 21 день придем на второй компонент.

Ирина Сафина, мама школьницы

В Аскинской больнице первой вакцинировалась студентка первого курса Башкирского сельскохозяйственного колледжа Диана Бариева.

Мы с мамой изучили информацию о вакцинации и решили сделать прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Диана Бариева

В Хайбуллинском районе провакцинируют 30 детей, а желающих – более 70. Как говорит главный педиатр района Фаниса Акбулатова, по мере поступления вакцины их всех пригласят на вакцинацию.

После того как мы узнали, что в стране началась вакцинация от коронавируса, мы вместе с сыном приняли единственно правильное решение об обязательной постановке прививки Вячеславу. Вся наша семья – я, муж и старший сын, бабушки и дедушки, другие родственники вакцинированы. Сейчас мы с мужем уже прошли ревакцинацию и теперь мы делаем такой ответственный шаг – вакцинируется наш сын. Мы считаем, что в такое время, когда многие заболевают коронавирусной инфекцией, это необходимо.

Эльвира Андреева

В Кумертау Мама шестиклассницы Василисы Татьяна Третьякова пришла лично сама, чтобы проконтролировать ход вакцинации дочери.

Сама я тоже привилась, будучи еще беременной. Вот на днях должна родить. У нас в семье практически все привиты, поэтому, когда объявили о вакцинации детей в школе, сразу дала своё согласие. Моя дочь во втором классе сильно заболела пневмонией, после этого случая мы все каждый год прививаемся и от гриппа.

Татьяна Третьякова

Фото: ИА Башинформ. 

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