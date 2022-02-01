В центре Уфы огнём охватило частный дом

Сегодня, 1 февраля, в центре Уфы огнём охватило частный дом. Инцидент зафиксирован на улице Ветошникова.

Из-за чрезвычайного происшествия недалеко от места возгорания движение транспорта затруднилось – на трамвайных путях остановились пожарные машины. В общей сложности тушить пожар прибыли 50 человек личного состава и 18 единиц техники.

Стало известно, что огонь уничтожил часть многоквартирного двухэтажного дома. Из пожара удалось спасти двух человек. Распространение огня остановили. Причину возгорания предстоит установить.