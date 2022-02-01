В Уфе вакцинацию от коронавируса прошли 300 подростков
Сегодня, 1 февраля, на совещании в администрации Уфы обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию.
В Башкирии фиксируется резкий рост зараженных коронавирусом. Галина Пермина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Башкирии, отметила, что сейчас важно соблюдать противоэпидемические меры.
Мэр Уфы Сергей Греков добавил, что в столице удалось достичь почти 99% вакцинации от коронавируса. За последнюю неделю также было вакцинировано 330 подростков.
Это очень хороший уровень, мы подходим к коллективному иммунитету. Но, к сожалению, у нас много заболевших детей. По решению городского оперативного штаба, у нас на дистанционное обучение перешла 21 школа. Мы понимаем, что сейчас основными переносчиками заболевания являются дети. На прошлой неделе в городе началась вакцинация подростков «Спутником М». Все дети привились со своего согласия и с согласия родителей. Уже привито порядка 330 детей. Никаких осложнений нет, все прошло в штатном режиме. Город получил порядка 500 доз. Тот, кто хочет прививаться, детские поликлиники ждут. Вакцина в наличии есть.