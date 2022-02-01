Спасатели Уфы помогли кошке, которая застряла под капотом машины

Инцидент произошёл в посёлке Зубово. Местный житель завёл свой «Ниссан Навара», но услышал странный звук. Оказалось, в капоте автомобиля застряла кошка. Самостоятельно мужчина вытащить животное не смог, поэтому обратился в экстренные службы.