Спасатели Уфы помогли кошке, которая застряла под капотом машины

Накануне, 31 января, вечером помощь спасателей потребовалась кошке. Несчастное животное застряло под капотом автомобиля.
Инцидент произошёл в посёлке Зубово. Местный житель завёл свой «Ниссан Навара», но услышал странный звук. Оказалось, в капоте автомобиля застряла кошка. Самостоятельно мужчина вытащить животное не смог, поэтому обратился в экстренные службы.
Спасатели прибыли на место происшествия, легко достали кошку из-под капота и передали автовладельцу. Помощь врача напуганному животному не потребовалась. Дальнейшей судьбой спасенной кошки занялся водитель.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.