В 71 регионе России превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу

Роспотребнадзор сообщил, что в последнюю неделю января в 71 регионе России было зафиксировано превышение эпидемиологического порога по сезонным заболеваниям.

Фиксируется рост заболевших ОРВИ и гриппом. Специалисты отметили, что это связано с широким распространением вирусов гриппа типа А. Вакцинацию от гриппа по России прошли 69,1 млн граждан. Это 47,3% от численности населения страны.