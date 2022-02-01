В 71 регионе России превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу

Роспотребнадзор сообщил, что в последнюю неделю января в 71 регионе России было зафиксировано превышение эпидемиологического порога по сезонным заболеваниям.
Фиксируется рост заболевших ОРВИ и гриппом. Специалисты отметили, что это связано с широким распространением вирусов гриппа типа А. Вакцинацию от гриппа по России прошли 69,1 млн граждан. Это 47,3% от численности населения страны.
В Башкирии эпидпорог по гриппу и ОРВИ также превышен. Чтобы все пациенты могли попасть на приём к врачу, график работы поликлиник был изменён. Теперь медучреждения работают с 07:30 до 22:00.