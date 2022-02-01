В Уфе прокуратура потребовала отменить проект застройки у парка Якутова

В Уфе отозвали проект планировки и межевания территории на участке улиц Ленина, Революционной, Карла Маркса и у детской железной дороги.

По плану на данном участке должны были появиться многоквартирные жилые дома от 20 до 30 этажей. Прокуратура потребовала отменить проект, так как были выявлены нарушения. Так, часть указанной территории находится в рекреационной зоне, где строительство жилья запрещено. Также проект не учитывал потребность в детских садах, школах, парковочных местах и т.д.