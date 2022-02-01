Вахтовики из Башкирии получили травмы при выбросе газа на месторождении

На месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошёл выброс газа с последующим возгорании. При чрезвычайном происшествии пострадали вахтовики из Башкирии.

Фото №1 - Вахтовики из Башкирии получили травмы при выбросе газа на месторождении

Как сообщает ТАСС, рабочие спускали перфоратор в скважину. Именно в этот момент произошел выброс газа. В инциденте пострадали четыре человека.

Всех пострадавших экстренно доставили в больницу. Они получили ожоги первой и второй степени. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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