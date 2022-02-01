В Башкирии пьяные возлюбленные до смерти забили стулом знакомого

В Нефтекамске перед судом предстали 30-летние ранее судимые возлюбленные. Их обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве.
Как выяснило следствие, в октябре 2021 года обвиняемый повздорил с 27-летним знакомым. Пьяная словесная перепалка быстро переросла в драку. 30-летний мужчина нанёс оппоненту многочисленные удары ногами и руками. После он взял стул и деревянной ножкой ударил знакомого не менее пяти раз. Оказалось, подруга обвиняемого принимала активное участие в избиении мужчины.
После избиения пара вызвала скорую помощь, но спасти пострадавшего не успели. Суд признал обоих виновными в смерти человека. Учитывая все смягчающие обстоятельства, мужчине вынесли приговор в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а его сообщнице – 1 год и 6 месяцев условно. Также суд обязал обвиняемых выплатить бабушке убитого 1 млн рублей в качестве моральной компенсации.