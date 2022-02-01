В Башкирии пьяные возлюбленные до смерти забили стулом знакомого

В Нефтекамске перед судом предстали 30-летние ранее судимые возлюбленные. Их обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве.

Как выяснило следствие, в октябре 2021 года обвиняемый повздорил с 27-летним знакомым. Пьяная словесная перепалка быстро переросла в драку. 30-летний мужчина нанёс оппоненту многочисленные удары ногами и руками. После он взял стул и деревянной ножкой ударил знакомого не менее пяти раз. Оказалось, подруга обвиняемого принимала активное участие в избиении мужчины.