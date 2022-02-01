В Башкортостане «Западный экспресс» повела первая в России женщина-машинист

Новый курс. В Башкортостане в первый рейс отправился «Западный экспресс». Старт новому подвижному составу дал Радий Хабиров. Запуск «Западного экспресса» из Уфы в Приютово стало началом реализации второго этапа развития скорых пригородных поездов в регионе.

Алкотестер и проверка давления. Без этого ни один машинист не получит допуск к работе. Исключений нет ни для кого. Уфимка Алена Миронова стала первой в истории Куйбышевской железной дороги женщиной-машинистом электропоезда. И она отправляется в рейс, так сказать, капитаном корабля.

Действительно долго шла к этому. Долго училась, стремилась. Помощником машиниста работала в течение года. Осваивать и учить пришлось очень-очень много.

Алёна Миронова, машинист электропоезда

С выходом в рейс на «Западном экспрессе» Алену Миронову поздравил глава республики. Радий Хабиров осмотрел современные комфортабельные вагоны состава. Они оборудованы мягкими креслами, системой микроклимата с обеззараживанием воздуха. А для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен специальный подъемник для посадки-высадки на низких платформах. Поезд соединит Уфу и Приютово.

Фото №1 - В Башкортостане «Западный экспресс» повела первая в России женщина-машинист

Экспресс быстрый и безопасный. Билет стоит 466 рублей. Кроме того, действует и система льгот. Время в пути займет 2 часа 58 минут.  Из Уфы в Приютово «Западный экспресс» теперь будет приезжать на полчаса быстрее. Пассажиры довольны.

Это очень хорошо, очень удобно, комфортабельно. Электричка очень хорошая, все нравится. 

Салях Сайфутдинов
БАШКОРТТАР-БСТ

Мы на обследование приезжали. Домой возвращаться очень удобно, пораньше.

Галима Хакимова

В ходе совещания с руководством Куйбышевской железной дороги Радий Хабиров заявил, что стороны будут продолжать работать над улучшением транспортной системы. В частности, планируется запуск такого же комфортного пассажирского поезда в восточном направлении.

Фото №2 - В Башкортостане «Западный экспресс» повела первая в России женщина-машинист

Очень популярным стал поезд Уфа–Оренбург. Сегодня мы запустили «Западный экспресс» в Приютово. Скоро в первый рейс отправится «Восточный экспресс» до Белорецка. Все эти направления востребованы пассажирами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы также ставим амбициозные задачи запустить «Ласточки» на маршрутах Уфа–Айгир и Уфа–Магнитогорск–Сибай. Этот состав может развивать скорость до 160 км в час

Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги

К слову, та же самая «Ласточка» в скором времени начнет курсировать между Уфой и Приютово. Кроме того, будут развиваться дополнительные сервисы для пассажиров, в частности, Wi-Fi в вагонах. А в планах – запуск нового пассажирского поезда из Уфы в Казань, чтобы напрямую соединить столицы братских республик.

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