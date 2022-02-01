В Башкортостане «Западный экспресс» повела первая в России женщина-машинист

Новый курс. В Башкортостане в первый рейс отправился «Западный экспресс». Старт новому подвижному составу дал Радий Хабиров. Запуск «Западного экспресса» из Уфы в Приютово стало началом реализации второго этапа развития скорых пригородных поездов в регионе.
Алкотестер и проверка давления. Без этого ни один машинист не получит допуск к работе. Исключений нет ни для кого. Уфимка Алена Миронова стала первой в истории Куйбышевской железной дороги женщиной-машинистом электропоезда. И она отправляется в рейс, так сказать, капитаном корабля.
С выходом в рейс на «Западном экспрессе» Алену Миронову поздравил глава республики. Радий Хабиров осмотрел современные комфортабельные вагоны состава. Они оборудованы мягкими креслами, системой микроклимата с обеззараживанием воздуха. А для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен специальный подъемник для посадки-высадки на низких платформах. Поезд соединит Уфу и Приютово.
Экспресс быстрый и безопасный. Билет стоит 466 рублей. Кроме того, действует и система льгот. Время в пути займет 2 часа 58 минут. Из Уфы в Приютово «Западный экспресс» теперь будет приезжать на полчаса быстрее. Пассажиры довольны.
В ходе совещания с руководством Куйбышевской железной дороги Радий Хабиров заявил, что стороны будут продолжать работать над улучшением транспортной системы. В частности, планируется запуск такого же комфортного пассажирского поезда в восточном направлении.
К слову, та же самая «Ласточка» в скором времени начнет курсировать между Уфой и Приютово. Кроме того, будут развиваться дополнительные сервисы для пассажиров, в частности, Wi-Fi в вагонах. А в планах – запуск нового пассажирского поезда из Уфы в Казань, чтобы напрямую соединить столицы братских республик.