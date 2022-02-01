В Башкортостане «Западный экспресс» повела первая в России женщина-машинист

Новый курс. В Башкортостане в первый рейс отправился «Западный экспресс». Старт новому подвижному составу дал Радий Хабиров. Запуск «Западного экспресса» из Уфы в Приютово стало началом реализации второго этапа развития скорых пригородных поездов в регионе.

Алкотестер и проверка давления. Без этого ни один машинист не получит допуск к работе. Исключений нет ни для кого. Уфимка Алена Миронова стала первой в истории Куйбышевской железной дороги женщиной-машинистом электропоезда. И она отправляется в рейс, так сказать, капитаном корабля.

Действительно долго шла к этому. Долго училась, стремилась. Помощником машиниста работала в течение года. Осваивать и учить пришлось очень-очень много. Алёна Миронова, машинист электропоезда

С выходом в рейс на «Западном экспрессе» Алену Миронову поздравил глава республики. Радий Хабиров осмотрел современные комфортабельные вагоны состава. Они оборудованы мягкими креслами, системой микроклимата с обеззараживанием воздуха. А для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен специальный подъемник для посадки-высадки на низких платформах. Поезд соединит Уфу и Приютово.

Экспресс быстрый и безопасный. Билет стоит 466 рублей. Кроме того, действует и система льгот. Время в пути займет 2 часа 58 минут. Из Уфы в Приютово «Западный экспресс» теперь будет приезжать на полчаса быстрее. Пассажиры довольны.

Это очень хорошо, очень удобно, комфортабельно. Электричка очень хорошая, все нравится. Салях Сайфутдинов

Мы на обследование приезжали. Домой возвращаться очень удобно, пораньше. Галима Хакимова

В ходе совещания с руководством Куйбышевской железной дороги Радий Хабиров заявил, что стороны будут продолжать работать над улучшением транспортной системы. В частности, планируется запуск такого же комфортного пассажирского поезда в восточном направлении.

Очень популярным стал поезд Уфа–Оренбург. Сегодня мы запустили «Западный экспресс» в Приютово. Скоро в первый рейс отправится «Восточный экспресс» до Белорецка. Все эти направления востребованы пассажирами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы также ставим амбициозные задачи запустить «Ласточки» на маршрутах Уфа–Айгир и Уфа–Магнитогорск–Сибай. Этот состав может развивать скорость до 160 км в час Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги