В Башкирии коронавирус выявили у 982 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
За последние сутки в Башкирии выявили 982 пациента с коронавирусом. Это абсолютный антирекорд за всё время пандемии. Общее количество заболевших достигло 133 060. С выздоровлением за сутки выписали 505 человек (121 717), а скончались – 19 (4766). Госпитализация потребовалась 429 пациентам.
В России коронавирус за сутки выявили у 125 836 человек (11 986 913), выздоровели – 40 301 (10 288 582), скончались – 663 (332 012). Госпитализация потребовалась 17 487 пациентам.