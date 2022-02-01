В Башкирии коронавирус выявили у 982 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

За последние сутки в Башкирии выявили 982 пациента с коронавирусом. Это абсолютный антирекорд за всё время пандемии. Общее количество заболевших достигло 133 060. С выздоровлением за сутки выписали 505 человек (121 717), а скончались – 19 (4766). Госпитализация потребовалась 429 пациентам.