В Башкирии 55-летняя женщина ударила ножом 34-летнего мужа

Как выяснило следствие, 28 января 34-летний пьяный мужчина начал оскорблять супругу за то, что та собирается на заработки в Москву. Ссора быстро переросла в потасовку, во время которой 55-летняя женщина ударила мужа ножом. Горожанка сразу вызвала скорую помощь – пострадавшего удалось спасти.