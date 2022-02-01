В Башкирии 55-летняя женщина ударила ножом 34-летнего мужа

В Кумертау разразилась кровавая семейная драма. 55-летняя женщина ударила ножом своего молодого мужа.
Как выяснило следствие, 28 января 34-летний пьяный мужчина начал оскорблять супругу за то, что та собирается на заработки в Москву. Ссора быстро переросла в потасовку, во время которой 55-летняя женщина ударила мужа ножом. Горожанка сразу вызвала скорую помощь – пострадавшего удалось спасти.
Теперь женщина – фигурантка уголовного дела. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.