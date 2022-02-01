В Уфе нашли мужчин, которые купили права у начальника МРЭО ГИБДД региона

В декабре 2016 и январе 2019 года через посредника двое мужчин передали начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии Ильдусу Шайбакову взятку за получение прав без фактической сдачи экзамена. Обвиняемые передали инспектору 26 тысяч рублей. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Сам Ильдус Шайбаков находится в розыске – его обвинили во взяточничестве. Он не смог объяснить происхождение имущества на общую сумму более 44 млн рублей. Ещё пять сотрудников того же подразделения задержаны по тому же уголовному делу.