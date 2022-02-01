В Башкирии огонь унёс жизнь 60-летнего мужчины

Сегодня, 1 февраля, в селе Родина Гафурийского района произошёл крупный пожар. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Госкомитета по ЧС.

Огнём охватило жилой дом. В помещении во время возгорания находился 60-летний мужчина. Его останки были найдены после осмотра сгоревшей территории.

Причина произошедшего не установлена. Госкомитет по ЧС предупреждает жителей и гостей региона: большая часть пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.