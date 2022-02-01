Отечественные процессоры «Эльбрус» не справляются со своей задачей

В МВД пожаловались на процессоры отечественного производства «Эльбрус». Ведомство не может оптимизировать работу полиции из-за недочетов в работе устройств. Напомним, что правительство начало кампанию, которая обязывает все органы власти работать на технике российского производства.
В компании, которая производит процессоры «Эльбрус» прокомментировали ситуацию с нестабильной работой техники. Разработчики признали ошибки, но для их исправления нужно время и средства.
Сейчас компания работает над улучшением работы процессоров. Пока что они не поддерживают российское программное обеспечение, но в скором времени разработчики протестируют эту функцию.