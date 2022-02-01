С 1 апреля изменят критерии оценки нуждаемости семей

В Министерстве труда сообщили об изменениях оценки нуждаемости семей. Сообщается, что новые правила вступит в силу с 1 апреля.

Теперь при назначении социальных выплат и пособий не будут учитываться автомобили, арестованное жилье, жилье, купленное за счет целевых субсидий и грантов от государства. Также из учета исключат пособия на развитие собственного бизнеса, материнский капитал, налоговые вычеты.