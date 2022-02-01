С 1 апреля изменят критерии оценки нуждаемости семей

В Министерстве труда сообщили об изменениях оценки нуждаемости семей. Сообщается, что новые правила вступит в силу с 1 апреля. 

Фото №1 - С 1 апреля изменят критерии оценки нуждаемости семей

Теперь при назначении социальных выплат и пособий не будут учитываться автомобили, арестованное жилье, жилье, купленное за счет целевых субсидий и грантов от государства. Также из учета исключат пособия на развитие собственного бизнеса, материнский капитал, налоговые вычеты. 

Эти статьи дохода больше не будут учитываться при начислении ежемесячных выплат беременным женщинам, выплат на детей от 3 до 7 лет и выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17. 

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