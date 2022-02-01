Ученые из Башкирии нашли способ сэкономить на транспортировке топлива

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях опубликовал информацию о 12 молодых ученых, которые получили стипендии Президента России. Полученные средства они смогут использовать в работе над важными вопросами российской экономики.

Редакция bash.news пообщалось с доцентом кафедры транспорта и хранения нефти и газа Радмиром Ташбулатовым. Он рассказал своем проекте, который подготовил в стенах УГНТУ и о подаче заявки на получение стипендии Президента России.

Получить стипендии и гранты Президента России может каждый. Для этого достаточно подать заявку с указанием своей научной работы в определенной теме и закрепить к ней разработанный проект. Правда, есть ограничения в возрасте, участвовать в конкурсе могут жители России до 35 лет.

«Я написал проект, который решает вопрос транспортировки тяжелого сырья. В нем предлагается решение по снижению стоимости перекачки такой нефти. Моя заявка отличалась от других тем, что в ней учтены показатели качества нефти.» Радмир Ташбулатов, доцент кафедры транспорта и хранения нефти

Радмир рассказал, что условия в УГНТУ способствовали написанию проекта. В стенах ВУЗа собралась команда доцентов, которая помогала в доработке идей и решений друг друга.