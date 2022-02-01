Минтруд России рекомендовал по максимуму перевести сотрудников на удаленку

В Министерстве труда России рекомендовали по максимуму перевести сотрудников на удаленный режим  из-за роста заболеваемости COVID-19. Решение должен принять работодатель.

При этом удаленка не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач, сообщили в ведомстве.

Между тем в Минздраве региона призвали обращаться в поликлиники во второй половине дня, чтобы не стоять в длинных очередях. Отныне прием в них ведется 7 дней в неделю,  с половины 8-го утра и до 10 часов вечера. Лаборатории переведены на круглосуточный режим работы. В связи с этим сдать ПЦР-тест можно ежедневно до 19:30.

Фото №1 - Минтруд России рекомендовал по максимуму перевести сотрудников на удаленку
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