Минтруд России рекомендовал по максимуму перевести сотрудников на удаленку

При этом удаленка не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач, сообщили в ведомстве.

Между тем в Минздраве региона призвали обращаться в поликлиники во второй половине дня, чтобы не стоять в длинных очередях. Отныне прием в них ведется 7 дней в неделю, с половины 8-го утра и до 10 часов вечера. Лаборатории переведены на круглосуточный режим работы. В связи с этим сдать ПЦР-тест можно ежедневно до 19:30.