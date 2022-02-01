В Уфе появится объездная дорога на время реконструкции улицы Пугачева

В мае-июне 2022 года планируем заключить муниципальный контракт, завершить конкурсные процедуры на реконструкцию улицы Пугачева. Реконструкция будет состоять из двух этапов: от улицы Сочинской до Бельской в районе гипермаркета «Лента» и от улицы Бельской до каменной переправы.

Евгений Кулешов, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы