В Уфе появится объездная дорога на время реконструкции улицы Пугачева

Магистраль пройдет на окраине микрорайона Кузнецовский затон от улицы Бельской до Бородинской. Дорога появится до 2023 года. Ее оснастят наружным освещением и остановками. Об этом сообщили в администрации города.
По данной дороге будут проходить также маршруты общественного транспорта. Работы будут проводиться в рамках крупного инфраструктурного проекта комплексной застройки территории «Южные ворота». Их завершат в следующем году.
После реконструкции улица Пугачева станет шире: по две полосы в каждом направлении. Предусмотрены пешеходные тротуары и велодорожки. Многие автомобилисты рассказали нашей съемочной группе, что готовы на сложности с пробками ради будущего комфорта. На сегодняшний день транспортный поток по улице Пугачева достиг максимальной пропускной способности в связи с активной жилой застройкой микрорайона Кузнецовский затон, населенных пунктов Нагаево, Акбердино и Зинино.
– Реконструкция нужна, проблемы будут, но если в кратчайшие сроки, то есть быстро будут делать, вовремя все, то лучше так, вот же, пробки начинаются кругом везде.
– Я не знаю, что сделают, то сделают, от меня же ничего не зависит.
– Вообще все, что ни делается в плане реконструкции улиц, это идет на пользу городу. Поэтому я готов потерпеть определенные временные трудности, но чтобы потом было лучше, потому что парк автомобилей растет, количество машин увеличивается.