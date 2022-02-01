Проект реконструкции арочного Бельского моста в Уфе подорожал на полмиллиарда рублей

Об этом сегодня заявили представители столичной администрации. Чиновники рассказали о степени изношенности конструкции и работах, которые строителям предстоит сделать.
Железные балки моста пострадали под воздействием коррозии. Бетонные плиты – в многочисленных трещинах и дырах. Примерно так выглядит обратная сторона старой Бельской переправы, изношенность которой на сегодня – 57%. Из-за этого, например, его не рекомендуется эксплуатировать при температурах ниже минус 25. Есть и ряд других ограничений.
Две опоры придется заменить полностью, остальные будут ремонтировать частично путем укрепления основания. А вот перекрытие установят новое. При этом параметры останутся такими же: две полосы проезжей части и тротуар. На время строительства власти намерены изменить схему движения.
Таким образом, на въезд и на выезд будет работать 10 полос. По контракту сделать все работы должны к 2025 году, однако за счет оптимизации многих процессов сдать готовый объект намерены к юбилею столицы, в 24-м. Реконструкция обойдется бюджету почти на полмиллиарда рублей дороже по сравнению с изначальной сметой, составленной в 2020-м. Это связано с сильным ростом цен на стройматериалы за последний год.
Одним из узнаваемых элементов старого Бельского моста является арка, которая сейчас выполняет функцию несущей конструкции. Однако во время реконструкции ее полностью разберут и затем снова установят, правда, теперь уже чисто в декоративных целях.