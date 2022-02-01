Проект реконструкции арочного Бельского моста в Уфе подорожал на полмиллиарда рублей

Об этом сегодня заявили представители столичной администрации. Чиновники рассказали о степени изношенности конструкции и работах, которые строителям предстоит сделать.

Железные балки моста пострадали под воздействием коррозии. Бетонные плиты – в многочисленных трещинах и дырах. Примерно так выглядит обратная сторона старой Бельской переправы, изношенность которой на сегодня – 57%. Из-за этого, например, его не рекомендуется эксплуатировать при температурах ниже минус 25. Есть и ряд других ограничений.

Перильные ограждения на сегодня наклонены очень сильно, и разрушение устоев №1 и 11. Из-за разрушения в 18-м году деформационных швов эти опоры у нас сильно пострадали. Раиль Ибрагимов, заместитель директора по общим вопросам МБУ «Сурсис»

Две опоры придется заменить полностью, остальные будут ремонтировать частично путем укрепления основания. А вот перекрытие установят новое. При этом параметры останутся такими же: две полосы проезжей части и тротуар. На время строительства власти намерены изменить схему движения.

Мы сделали вставку, у нас появилось 3 полосы, но по факту мы сделаем 4. Жители практически не должны почувствовать проблем. Мы закрываем одну полосу для строительства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Таким образом, на въезд и на выезд будет работать 10 полос. По контракту сделать все работы должны к 2025 году, однако за счет оптимизации многих процессов сдать готовый объект намерены к юбилею столицы, в 24-м. Реконструкция обойдется бюджету почти на полмиллиарда рублей дороже по сравнению с изначальной сметой, составленной в 2020-м. Это связано с сильным ростом цен на стройматериалы за последний год.