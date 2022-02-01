12 молодых ученых из Башкирии стали стипендиатами Президента России

12 молодых исследователей Евразийского научно-образовательного центра стали обладателями стипендии Президента России. Они будут получать более 22 тысяч рублей ежемесячно до 2024 года. Конкуренция была высокой. Победителями стали те, у кого есть научные достижения, публикации в рейтинговых журналах, а также опыт участия в различных конференциях.
Доцент кафедры генетики фундаментальной медицины Башгосуниверситета Наталья Екомасова – одна из обладателей стипендии президента России Владимира Путина. Государство поддержало ее исследования, которые должны помочь предупредить онкологию молочной железы и яичников. В планах молодой ученой изучить 20 популяций нашего региона и выявить совпадения.
Еще один президентский стипендиат Ришат Аминов с 2015 года занимается улучшением топлива на основе напряженных полициклических углеводородов. Новое исследование сосредоточено на категории беспилотников. Если испытания пройдут успешно, то дальность полета будет увеличена на 30%.
Обладателями стипендии президента России на ближайшие три года из Башкортостана стали 12 молодых исследователей Евразийского научно-образовательного центра. Они выдержали сложные критерии отбора – предоставили не только разработки, но и публикации статей в высокорейтинговых журналах Web of Science и Scopus. Научные проекты молодых ученых реализуются в том числе и по приоритетным направлениям программы деятельности НОЦ.