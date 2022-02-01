12 молодых ученых из Башкирии стали стипендиатами Президента России

12 молодых исследователей Евразийского научно-образовательного центра стали обладателями стипендии Президента России. Они будут получать более 22 тысяч рублей ежемесячно до 2024 года. Конкуренция была высокой. Победителями стали те, у кого есть научные достижения,  публикации в рейтинговых журналах, а также опыт участия в различных конференциях.

Доцент кафедры генетики фундаментальной медицины Башгосуниверситета Наталья Екомасова – одна из обладателей стипендии президента России Владимира Путина. Государство поддержало ее исследования, которые должны помочь предупредить онкологию молочной железы и яичников. В планах молодой ученой изучить 20 популяций нашего региона и выявить совпадения.

Естественно, каждая жизнь ценна, и если наше исследование поможет спасти какую-то жизнь, то это уже для меня очень круто. Подобные данные для других стран, Европы, Америки уже есть, поэтому для нашей страны, где этого нет, такие данные для врачей будут полезны.

Наталья Екомасова, доцент кафедры генетики фундаментальной медицины БашГУ
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Еще один президентский стипендиат Ришат Аминов с 2015 года занимается улучшением топлива на основе напряженных полициклических углеводородов. Новое исследование сосредоточено на категории беспилотников. Если испытания пройдут успешно, то дальность полета будет увеличена на 30%.

Это очень хорошая материальная поддержка как для меня, так и для моей семьи, и эта работа – стимул для продолжения научных исследований. Что касается Евразийского НОЦ, то мне кажется, что это очень хороший проект, который был создан главой нашей республики, и, конечно, это будет продвигать науку только вперед – оборудование, новые технологии.

Ришат Аминов, старший научный сотрудник лаборатории химии и углеводородов Института нефтехимии и катализа 

Обладателями стипендии президента России на ближайшие три года из Башкортостана стали 12 молодых исследователей Евразийского научно-образовательного центра. Они выдержали сложные критерии отбора – предоставили не только разработки, но и публикации статей в высокорейтинговых журналах Web of Science и Scopus. Научные проекты молодых ученых реализуются в том числе и по приоритетным направлениям программы деятельности НОЦ.

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