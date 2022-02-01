12 молодых ученых из Башкирии стали стипендиатами Президента России

Это очень хорошая материальная поддержка как для меня, так и для моей семьи, и эта работа – стимул для продолжения научных исследований. Что касается Евразийского НОЦ, то мне кажется, что это очень хороший проект, который был создан главой нашей республики, и, конечно, это будет продвигать науку только вперед – оборудование, новые технологии.

Ришат Аминов, старший научный сотрудник лаборатории химии и углеводородов Института нефтехимии и катализа