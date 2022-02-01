На жительницу Башкирии оформили онлайн-кредит без ее ведома

В редакцию телеканала БСТ обратилась жительница Белебеевского района. Женщина утверждает, что стала жертвой мошенников. На нее оформили денежный заем. Но о своем кредите она узнала лишь после звонков коллекторов о просрочке платежей.
Вот уже три месяца Валентина Супонина регулярно получает звонки о задолженности по кредиту. За это время сумма выросла в два раза. Впрочем, женщину возмущает даже не это. По ее словам, никакого займа она не оформляла.
Валентина говорит, что не видела никакого договора и пыталась узнать, где был оформлен заем. Но в ответ услышала, что это сделано в интернете в режиме онлайн. Женщина обращалась в правоохранительные органы.
В интернете нам удалось обнаружить компанию «МигКредит» в Уфе. Однако по указанному адресу офиса уже не существует. А в коллекторской организации «М.Б.А. Финансы», от которой Валентина и получает теперь письма о долге, подтвердили, что за ней числится денежная задолженность
Юристы советуют в подобной ситуации все же обратиться с заявлением в микрофинансовую организацию и попросить предоставить всю информацию. В том числе и куда были перечислены средства. И если заем вами не оформлялся, то и оплачивать его не стоит.
Сейчас Валентина Супонина намерена обратиться за юридической помощью. Ведь брать на себя чужой долг она не намерена.