На жительницу Башкирии оформили онлайн-кредит без ее ведома

В редакцию телеканала БСТ обратилась жительница Белебеевского района. Женщина утверждает, что стала жертвой мошенников. На нее оформили денежный заем. Но о своем кредите она узнала лишь после звонков коллекторов о просрочке платежей.

Вот уже три месяца Валентина Супонина регулярно получает звонки о задолженности по кредиту. За это время сумма выросла в два раза. Впрочем, женщину возмущает даже не это. По ее словам, никакого займа она не оформляла.

Я просила дать мне данные, куда перечислены деньги, они говорят, что не могут такую информацию предоставить и уже передали ее «М.Б.А. Финансы». Паспортные данные мои, а номера телефонов и почта не мои. Валентина Супонина

Валентина говорит, что не видела никакого договора и пыталась узнать, где был оформлен заем. Но в ответ услышала, что это сделано в интернете в режиме онлайн. Женщина обращалась в правоохранительные органы.

Я заявление написала, но мне отказали, потому что мне не причинен ущерб. А так, говорят, может быть, вы сами взяли и не хотите говорить. Валентина Супонина

В интернете нам удалось обнаружить компанию «МигКредит» в Уфе. Однако по указанному адресу офиса уже не существует. А в коллекторской организации «М.Б.А. Финансы», от которой Валентина и получает теперь письма о долге, подтвердили, что за ней числится денежная задолженность

Информацию мы предоставляем только Валентине Вадимовне лично. – Ей пришли письма о том, что в случае непогашения задолженности дело будет передано в суд, верно? – Это зависит от ее кредитора. Елизавета, специалист «М.Б.А. Финансы»

Юристы советуют в подобной ситуации все же обратиться с заявлением в микрофинансовую организацию и попросить предоставить всю информацию. В том числе и куда были перечислены средства. И если заем вами не оформлялся, то и оплачивать его не стоит.

Судом будет установлено, на чей счет переводились деньги, какие данные предоставлялись при оформлении кредита, был ли предоставлен номер телефона, на чье имя он зарегистрирован. Таким образом может быть установлено, что получателем вы не являлись. Кристина Романова, юрист