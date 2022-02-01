Лучший в ПФО: в Уфе показали работу международного аэропорта

Международный аэропорт Уфа – лучший в Приволжском федеральном округе. Это звание он удерживает не первый год. Но что, а точнее, кто помогает воздушной гавани оставаться лидером? Работу аэропорта поддерживают 42 различные службы. Это почти полторы тысячи человек. Те, кто каждый день обеспечивает пассажирам комфорт и безопасность. Мы узнали все тонкости работы тех, кого пассажиры обычно не замечают.

Голос международного аэропорта Уфа – первое, что мы слышим при входе в терминал. На трех языках – русском, башкирском и английском – он объявляет посадку, сообщает о прилете и вылете. Но мало кто видел самого диктора.

Дикторы, как и певцы, должны тренировать свой голос. Уметь управлять дыханием, правильно говорить. Гульшат Хажимухаметова, диспетчер службы организации пассажирских перевозок АО «Международный аэропорт «Уфа»

Для этого Гульшат Хажимухаметова регулярно делает упражнения для голоса. Он должен быть не просто четким и понятным, но и выносливым. Ведь читать объявления на весь аэропорт ей приходится целые сутки.

Сейчас работу воздушной гавани обеспечивает 42 службы и подразделения. Это позволяет совершать рейсы по 52 направлениям, из них 34 – по России. Из Башкортостана можно попасть в любой город-миллионник страны.

А вот то место, куда попадают ваши вещи, когда вы ставите их на ленту. Прямо за этой стеной находится терминал, а здесь вещи не просто складывают в тележки, но и проверяют содержимое. Спаниель Джек – в прямом смысле нос, точнее, обоняние аэропорта. Пес без труда обнюхивает сотни сумок и чемоданов в поиске того, что ни в коем случае не должно попасть в самолет.

Собаки очень хорошо обнюхивают и обнаруживают. Поэтому, в каком бы кармане это ни было запрятано, собака это найдет. Ирина Морозова, инструктор служебного собаководства службы транспортной и авиационной безопасности АО «Международный аэропорт «Уфа»

Впрочем, не только Джек тут следит за безопасностью. Весь багаж проверяют очень тщательно и потом отправляют на погрузку.

Покидая багажное отделение, мы сразу попадаем на перрон. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, воздушное судно, но стоит обратить внимание на это здание. Это глаза и уши аэропорта. Вся информация об обслуживании пассажиров и воздушных судов в первую очередь попадает именно сюда. Диспетчеры следят сразу за всем: погода, готовность воздушного судна, состояние пассажиров, даже тех, которые еще находятся в воздухе. Одним словом, обеспечивают упорядоченное и безопасное движения судов в строго определенной зоне.

Владислав Куприн – представитель династии работников аэропорта «Уфа». Здесь трудились его дед и отец. Общий стаж – почти 100 лет.

Приходил к родителям на работу и заворожено смотрел, как взлетают и садятся самолеты. С этого момента и началась моя любовь к авиации. – А почему не пилот? – Боюсь высоты. Владислав Куприн, сменный руководитель производством АО «Международный аэропорт «Уфа»

Каждый год международный аэропорт «Уфа» преображается. В прошлом году здесь завершили реконструкцию и открыли новый терминал, увеличив пассажиропоток в два раза. Также была значительно расширена привокзальная площадь. Количество парковочных мест увеличилось до 1600. В этом году запланирована реконструкция аэродромного комплекса. Это позволит обеспечить рост объема авиаперевозок. Будет расширен перрон, построена площадка для противообледенительной обработки воздушных судов, а также проведена реконструкция очистных сооружений.

Мы заглядываем на глубину трех лет: это единый технологический блок, все терминалы объединены в один комплекс посредством навеса, новой входной группы. Мы будем еще быстрее обслуживать пассажиров. Александр Андреев, генеральный директор АО «Международный аэропорт «Уфа»