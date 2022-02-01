Лучший в ПФО: в Уфе показали работу международного аэропорта

Международный аэропорт Уфа – лучший в Приволжском федеральном округе. Это звание он удерживает не первый год. Но что, а точнее, кто помогает воздушной гавани оставаться лидером? Работу аэропорта поддерживают 42 различные службы. Это почти полторы тысячи человек. Те, кто каждый день обеспечивает пассажирам комфорт и безопасность. Мы узнали все тонкости работы тех, кого пассажиры обычно не замечают.
Голос международного аэропорта Уфа – первое, что мы слышим при входе в терминал. На трех языках – русском, башкирском и английском – он объявляет посадку, сообщает о прилете и вылете. Но мало кто видел самого диктора.
Для этого Гульшат Хажимухаметова регулярно делает упражнения для голоса. Он должен быть не просто четким и понятным, но и выносливым. Ведь читать объявления на весь аэропорт ей приходится целые сутки.
Сейчас работу воздушной гавани обеспечивает 42 службы и подразделения. Это позволяет совершать рейсы по 52 направлениям, из них 34 – по России. Из Башкортостана можно попасть в любой город-миллионник страны.
А вот то место, куда попадают ваши вещи, когда вы ставите их на ленту. Прямо за этой стеной находится терминал, а здесь вещи не просто складывают в тележки, но и проверяют содержимое. Спаниель Джек – в прямом смысле нос, точнее, обоняние аэропорта. Пес без труда обнюхивает сотни сумок и чемоданов в поиске того, что ни в коем случае не должно попасть в самолет.
Впрочем, не только Джек тут следит за безопасностью. Весь багаж проверяют очень тщательно и потом отправляют на погрузку.
Покидая багажное отделение, мы сразу попадаем на перрон. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, воздушное судно, но стоит обратить внимание на это здание. Это глаза и уши аэропорта. Вся информация об обслуживании пассажиров и воздушных судов в первую очередь попадает именно сюда. Диспетчеры следят сразу за всем: погода, готовность воздушного судна, состояние пассажиров, даже тех, которые еще находятся в воздухе. Одним словом, обеспечивают упорядоченное и безопасное движения судов в строго определенной зоне.
Владислав Куприн – представитель династии работников аэропорта «Уфа». Здесь трудились его дед и отец. Общий стаж – почти 100 лет.
Каждый год международный аэропорт «Уфа» преображается. В прошлом году здесь завершили реконструкцию и открыли новый терминал, увеличив пассажиропоток в два раза. Также была значительно расширена привокзальная площадь. Количество парковочных мест увеличилось до 1600. В этом году запланирована реконструкция аэродромного комплекса. Это позволит обеспечить рост объема авиаперевозок. Будет расширен перрон, построена площадка для противообледенительной обработки воздушных судов, а также проведена реконструкция очистных сооружений.
Кстати, в 2021 году впервые в истории пассажиропоток уфимского аэропорта превысил отметку в 4 миллиона человек. Сохранив, таким образом, лидирующее положение в ПФО и 10-е место в рейтинге крупнейших аэропортов России.