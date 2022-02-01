В Уфе открылась арт-выставка «Бурзянская пчела»

В Башкортостане стало ещё больше пчёл. Национальный музей республики получил в дар десять картин экспозиции «Бурзянская пчела». Таким подарком ознаменовалось открытие арт-выставки Евгении Васильевой. Как родилась идея проекта и чем вдохновлялась московская художница?

В Национальном музее республики сегодня царствуют пчёлы. Повсюду разговоры только о полосатых труженицах, на стенах развешаны картины, фотографии, графика, есть даже скульптуры. И всё это в рамках выставки «Бурзянская пчела». Смешение разных видов медиаискусства словно уносит зрителей в другую реальность – в мир, где насекомое обретает священный образ.

Свои работы Евгения Васильева посвятила бурзянской пчеле, чтобы показать людям, насколько важны даже самые незаметные насекомые. По словам автора, в экспозицию вошли работы, созданные за последние 10 лет.

В честь открытия выставки Национальный музей республики получил в дар десять работ из экспозиции. В качестве ответного подарка Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии вручил Евгении Васильевой самые важные атрибуты башкирского пчеловода – дымарь и защитную шляпу.

Выставка бурзянской пчелы стала еще одним большим шагом в продвижении бренда республики в мировом пространстве. Особенно актуально это событие в преддверии 47-го Международного конгресса пчеловодов, который состоится в этом году в Уфе. Художница призналась: представить свои произведения на подобном форуме для неё было бы честью.