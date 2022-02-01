Эрнест Шарафутдинов из Уфы стал победителем турнира по каратэ в Испании

Уфимский каратист Эрнест Шарафутдинов стал победителем рейтингового международного турнира Серия А. Спортсмен сражался в категории до 67 килограммов, в которой было заявлено 69 спортсменов.

В финальном поединке Эрнест одержал победу над представителем из Испании. До старта соревнований Шарафутдинов был 49-м номером в мировом рейтинге. Благодаря победе в Испании уфимец набрал рейтинговые очки и попал в топ-32 сильнейших в мире.

Шёл к этому долго, но можно гораздо лучше – пробиться в топ-5 и конкурировать с самыми лучшими спортсменами в мире. Эрнест Шарафутдинов, победитель турнира по каратэ в Испании

Благодаря успеху в Серии А Эрнест получил право выступать в соревнованиях Премьер-Лиги. Ближайший турнир состоится в феврале в Дубае, после этого Эрнест отправится на спортивный форум в Португалию. Все эти соревнования являются подготовительными к чемпионату Европы по каратэ, который пройдёт в Чехии в июне.