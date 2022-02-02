В Уфе пьяный водитель иномарки столкнулся с грузовиком: есть пострадавший

При проведении освидетельствования на состояние опьянения в парах его выдыхаемого воздуха было установлено 0,980 мг/л (миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха). За управление автомашиной в нетрезвом состоянии мужчина был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение права управлять транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей.

пресс-служба ГИБДД Уфы