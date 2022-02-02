Полицейские из Башкирии задержали в Челябинской области подозреваемых в серии краж

По предварительным данным, жители Златоуста приезжали в Учалинский район за добычей. Объектами внимания злоумышленников были частные пустующие дома. Доказательством тому, что в жилищах не проживают люди, были заваленные снегом дворы и дорожки. Взламывая навесные замки, мужчины проникали внутрь и выносили ценные вещи: самовары, телевизоры, дрели, сварочные аппараты – всё, что можно затем продать на «чёрном рынке». Примечательно, что почти из каждого дома злоумышленники похищали самовары, так как при их продаже можно было заработать немалые деньги. После каждого преступления они возвращались к себе на родину и занимались сбытом. Однако при задержании большая часть имущества была изъята, подозреваемые успели сбыть только самовары.

пресс-служба МВД РБ