В Башкирии пьяный мужчина разбил окна в мечети

Накануне в Мелеузе мужчина разбил окна в мечети. Его задержали сотрудники Росгвардии. Детали случившегося рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел на улице Смоленской около 6 утра. Охранник мечети увидел, что на территорию религиозного сооружения зашел пьяный мужчина, который схватил лопату и начал разбивать окна.
Росгвардейцы передали 35-летнего задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время уточняется сумма причиненного ущерба.
Фото: Росгвардия РБ.