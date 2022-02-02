В Башкирии пьяный мужчина разбил окна в мечети

Накануне в Мелеузе мужчина разбил окна в мечети. Его задержали сотрудники Росгвардии. Детали случившегося рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Смоленской около 6 утра. Охранник мечети увидел, что на территорию религиозного сооружения зашел пьяный мужчина, который схватил лопату и начал разбивать окна.

Заметив приближающийся патруль вневедомственной охраны, злоумышленник попытался скрыться, однако был оперативно задержан. В силу сильного алкогольного опьянения, внятно пояснить мотивы совершенного правонарушения мужчина не смог. пресс-служба Росгвардии РБ

Росгвардейцы передали 35-летнего задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время уточняется сумма причиненного ущерба.