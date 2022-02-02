В Башкирии женщину и ее бывшего супруга обвиняют в убийстве инвалида
В Кумертау женщину и ее бывшего супруга обвиняют в убийстве инвалида. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе СУ СКР РБ.
Как установлено следствием, у 27-летней обвиняемой имелся долг в размере 30 тыс. рублей перед ее 38-летним бывшим сожителем. Не желая его возвращать, женщина уговорила своего бывшего супруга совершить убийство кредитора. Злоумышленница узнала, когда ее бывший сожитель будет один дома и сказала супругу взять предметы для маскировки. Ночью с 25 на 26 марта 2021 года обвиняемые вместе пришли к дому жертвы, где женщина ввела потерпевшего в заблуждение, заявив, что пришла одна вернуть долг, а когда тот открыл дверь, обвиняемый нанес мужчине множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте. Потерпевший являлся инвалидом, плохо передвигался и не мог оказать активного сопротивления. После содеянного супружеская пара похитила из дома убитого ноутбук, сумку, телефон и банковскую карту, с которой впоследствии они сняли 33,5 тыс. рублей, причинив потерпевшему общий ущерб на сумму более 83 тыс. рублей.
пресс-служба СУ СКР РБ
На утро тело инвалида обнаружил его знакомый. В кратчайшие сроки следователи задержали подозреваемых. В содеянном задержанный раскаялся. Он заявил, что пошел на убийство из-за личной неприязни и действовал один.
При анализе материалов уголовного дела в отделе по расследованию особо важных дел была выдвинута версия о причастности к убийству бывшей супруги обвиняемого. С этой целью были допрошены знакомые потерпевшего и обвиняемых, изучены камеры видеонаблюдения, проведены обыски по местам их жительства, а также оперативно-разыскные мероприятия, в результате установлен свидетель, который изобличил женщину в совершенном преступлении, а также добыты иные доказательства ее причастности к преступлению. После предъявления собранных доказательств, обвиняемая созналась в содеянном и написала явку с повинной.
пресс-служба СУ СКР РБ
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Ведется расследование.