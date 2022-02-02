В Башкирии женщину и ее бывшего супруга обвиняют в убийстве инвалида

Как установлено следствием, у 27-летней обвиняемой имелся долг в размере 30 тыс. рублей перед ее 38-летним бывшим сожителем. Не желая его возвращать, женщина уговорила своего бывшего супруга совершить убийство кредитора. Злоумышленница узнала, когда ее бывший сожитель будет один дома и сказала супругу взять предметы для маскировки. Ночью с 25 на 26 марта 2021 года обвиняемые вместе пришли к дому жертвы, где женщина ввела потерпевшего в заблуждение, заявив, что пришла одна вернуть долг, а когда тот открыл дверь, обвиняемый нанес мужчине множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте. Потерпевший являлся инвалидом, плохо передвигался и не мог оказать активного сопротивления. После содеянного супружеская пара похитила из дома убитого ноутбук, сумку, телефон и банковскую карту, с которой впоследствии они сняли 33,5 тыс. рублей, причинив потерпевшему общий ущерб на сумму более 83 тыс. рублей.

пресс-служба СУ СКР РБ