Жительница Башкирии в попытках заработать потеряла 2 млн рублей

41-летняя жительница Бурзянского района Башкирии обратилась в местное отделение полиции и рассказала, что лишилась денежных средств, пытаясь заработать. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД региона.
Женщина поделилась, что ей позвонил мужчина, который представился интернет-аналитиком. Он предложил ей инвестировать денежные средства в крупную финансовую компанию, на что заявительница дала положительный ответ.
Женщина перевела на указанный счет более 2 млн рублей. Лже-брокер перестал выходить на связь сразу после получения денег.