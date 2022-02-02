Жительница Башкирии в попытках заработать потеряла 2 млн рублей

41-летняя жительница Бурзянского района Башкирии обратилась в местное отделение полиции и рассказала, что лишилась денежных средств, пытаясь заработать. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД региона.

Женщина поделилась, что ей позвонил мужчина, который представился интернет-аналитиком. Он предложил ей инвестировать денежные средства в крупную финансовую компанию, на что заявительница дала положительный ответ.

На телефон стали поступать звонки якобы от интернет-аналитика, который предлагал инвестировать в крупную финансовую компанию и получать большие дивиденды спустя месяц. Женщина поддалась уговорам звонившего и решила вложить имевшуюся от продажи квартиры наличность. пресс-служба МВД Башкирии