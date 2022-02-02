В Башкирии в лобовом ДТП пострадала 17-летняя девушка

В Кигинском районе Башкирии столкнулись встречные автомобили Kia Sportage и Hyundai Solaris. ДТП произошло на 241 километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка, сообщили в региональной ГИБДД.
За рулем автомобиля Kia Sportage находился 43-летний мужчина, а автомобилем Hyundai Solaris управляла 41-летняя женщина. Информация о виновнике ДТП уточняется.
В результате аварии пострадали водитель автомобиля Hyundai Solaris и 17-летняя пассажирка второго транспортного средства. Детали случившегося устанавливают инспекторы ГИБДД.
Фото: ГИБДД РБ.