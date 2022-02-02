В Башкирии семья с ребенком застряла на машине в снегу

Накануне, 1 февраля, поздно вечером недалеко от Кумертау произошло чрезвычайное происшествие. В посёлке Заря машина семьи с ребёнком застряла в снегу.

Как сообщает Госкомитет по ЧС, в западне в снежном заносе оказались 37-летний мужчина, его 38-летняя супруга и их 7-летний ребёнок. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.