В Башкирии семья с ребенком застряла на машине в снегу

Накануне, 1 февраля, поздно вечером недалеко от Кумертау произошло чрезвычайное происшествие. В посёлке Заря машина семьи с ребёнком застряла в снегу.
Как сообщает Госкомитет по ЧС, в западне в снежном заносе оказались 37-летний мужчина, его 38-летняя супруга и их 7-летний ребёнок. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
Спасатели оказали помощь застрявшей семье. Хозяин авто принял решение остаться на месте инцидента, а его супругу и ребёнка довезли до дома. Трагедии не произошло.