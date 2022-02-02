В Башкирии 7 лет ищут мужчину, который ушел из санатория

В Башкирии ведутся поиски Рифа Хазеева 1962 года рождения. Его ищут с 30 марта 2015 года. В тот день он ушел из санатория в селе Шафраново и с тех пор не выходит на связь. Ориентировка появилась на сайте Следственного комитета.