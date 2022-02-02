В Башкирии 7 лет ищут мужчину, который ушел из санатория

В Башкирии ведутся поиски Рифа Хазеева 1962 года рождения. Его ищут с 30 марта 2015 года. В тот день он ушел из санатория в селе Шафраново и с тех пор не выходит на связь. Ориентировка появилась на сайте Следственного комитета.
Приметы: рост 167 см, короткие волосы, среднее телосложение. В день исчезновения он был одет в костюм коричневого цвета, темную ветровку, черные брюки и серую кофту.
Телефоны: 8(34754) 3-09-91, 3-12-09, ОУР 3-07-09, 3-11-74, 8-937-319-61-60; дежурный следователь-криминалист 8 (347) 251-75-07.
Фото: СУ СКР РБ.