Жители Татышлинского района хотят обновить автопарк сельсовета при помощи ППМИ

В Татышлинском районе решили обновить автопарк сельсовета на пять миллионов рублей. Нижнебалтачевцы – участники Программы поддержки местных инициатив.

Выигрыш жители нацелены направить на модернизацию уже имеющегося трактора, а именно закупить прицеп и фрональный погрузчик. Таким образом, в деревнях появится собственное грузовое такси. В проекте  нижнебалтачевцы участвуют уже шестой год. За это время отремонтировали улицы в нескольких населенных пунктах и построили отапливаемый гараж для пожарной машины. 

Есть трактор, он только зимой работает, а в остальное время простаивает.

Эдуард Рахимзянов, глава Нижнебалтачевского сельсовета
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