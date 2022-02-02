Жители Татышлинского района хотят обновить автопарк сельсовета при помощи ППМИ

Выигрыш жители нацелены направить на модернизацию уже имеющегося трактора, а именно закупить прицеп и фрональный погрузчик. Таким образом, в деревнях появится собственное грузовое такси. В проекте нижнебалтачевцы участвуют уже шестой год. За это время отремонтировали улицы в нескольких населенных пунктах и построили отапливаемый гараж для пожарной машины.