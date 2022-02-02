Сегодня, 2 февраля, в Башкирии произошла авария с участием машины неотложной помощи. Инцидент зафиксирован на 128 км автодороги Белебей-Туймазы-Бакалы.

На трассе столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада Ларгус». В аварии получили травмы водитель первого автомобиля и его пассажиры – дети 14, 12 и 6 лет. Их оперативно госпитализировали. Помощь врачей также потребовалась водителю и пассажиру «Лады».