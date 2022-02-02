Стало известно, как будет организовано движение во время ремонта арочного моста в Уфе

1 марта в Уфе на реконструкцию закроют арочный мост. Ремонт моста займёт больше двух лет. Закончить реконструкцию планируется к середине 2024 года.

Мэрия Уфы рассказала, как будет организовано движение транспорта на въезд и выезд из города во время ремонта. На новом мосту-вставке, который был открыт в 2021 году, будут организованы четыре суженные полосы в сторону аэропорта.