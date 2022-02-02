В Уфе пенсионерка поверила, что её дочка попала в аварию, и лишилась денег

В полицию Уфы обратилась 75-летняя пенсионерка, которая заявила, что стала жертвой мошенников. По данному факту проводится проверка.

Женщине позвонили с неизвестного номера и заявили, что её дочка стала виновницей аварии. Якобы девушка переходила дорогу в неположенном для этого месте, а в этот момент по трассе ехала машина, которая свернула с дороги и врезалась в столб. Неизвестный сообщил, что теперь водителю необходима серьёзная операция, а её дочери грозит суд.