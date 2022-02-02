Два клуба из Башкирии провели матч в рамках первенстве трех федеральных округов

В Уфе в рамках хоккейного первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди юношей до 13 лет состоялся принципиальный матч. В нём встречалась столичная школа имени Азаматова и стерлитамакский «Орлан».
В турнирной таблице уфимский коллектив с 35 очками располагается на пятой строчке, а «Орлан» с 52 баллами идёт первым.
Матч вызвал большой ажиотаж среди болельщиков. «Орлан» за первые две минуты забросил дважды, но хоккеисты школы имени Азаматова сумели отыграться ещё в первом периоде, забросив одну из шайб в меньшинстве. Вырвать победу уфимцам не удалось, в концовке встречи гости дожали соперника. Итог встречи – 5:3 в пользу «Орлана».