Два клуба из Башкирии провели матч в рамках первенстве трех федеральных округов

В Уфе в рамках хоккейного первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди юношей до 13 лет состоялся принципиальный матч. В нём встречалась столичная школа имени Азаматова и стерлитамакский «Орлан».

В турнирной таблице уфимский коллектив с 35 очками располагается на пятой строчке, а «Орлан» с 52 баллами идёт первым.

«Орлан» идет в лидерах, очень хороший раздражитель для наших ребят. В предыдущие выходные наша команда дважды уступила, очень амбициозные ребята, очень амбициозный тренер. Рамиль Юлдашев, директор спортивной школы №3 имени М.М. Азаматова

Матч вызвал большой ажиотаж среди болельщиков. «Орлан» за первые две минуты забросил дважды, но хоккеисты школы имени Азаматова сумели отыграться ещё в первом периоде, забросив одну из шайб в меньшинстве. Вырвать победу уфимцам не удалось, в концовке встречи гости дожали соперника. Итог встречи – 5:3 в пользу «Орлана».

Соперник очень хороший, дисциплинированный. Моя цель на сегодня – выиграть и помочь команде. Степан Ахмадуллин, капитан команды «Шк. им. М.М. Азаматова-2009»