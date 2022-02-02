В Уфе прошло первенство Башкирии по скалолазанию

Забраться выше всех и не сорваться вниз. В Уфе прошло первенство Республики Башкортостан по скалолазанию. Соревнования проводились в трёх дисциплинах: лазанию на скорость, на трудность и боулдеринге. 150 участников из Белорецка, Салавата и Уфы выявляли сильнейших на протяжении пяти дней.

Юный Дамир Шарафутдинов не боится никаких высот. На первенстве республики он успешно покорил две дисциплины – победил в лазании на скорость и на трудность. В начавшемся 2022 году Шарафутдинов ставит себе цель занять первое место в дисциплине боулдеринг на чемпионате России. В этом виде спортсмены проходят серию коротких, но предельно сложных трасс.

Боулдеринг я очень хорошо тренировал, очень хорошо делаю, На России стал 15-м, почти попал в финал. Дамир Шарафутдинов, победитель первенства Республики Башкортостан по скалолазанию

У каждой возрастной категории участников своя трасса. Причём спортсмены не могут посмотреть, как выступают их соперники и по какой трассе они именно поднимаются к вершине. В первую очередь, в лазании на сложность необходимы выносливость, опыт и техника спортсмена. Бронзовая призёрка первенства Европы Полина Фёдорова на этом старте чувствовала себя уверенно и победила в дисциплине на скорость.

Скалолазание изначально понравилось, что тут дружеская атмосфера. Почти как вторая семья. Меня привели сюда, потому что я была гиперактивным ребенком. Полина Фёдорова, победитель первенства Республики Башкортостан по скалолазанию

За последние годы скалолазание в Башкирии поднялось на высокий уровень. Во многом это связано с тем, что скалолазание стало олимпийским видом спорта, и первые медали в нём были разыграны на Олимпиаде в Токио. На следующих играх в Париже спортсмены будут бороться уже за два комплекта медалей – в двоеборье и лазании на скорость.

Огромная конкуренция среди спортсменов. Очень много спортсменов республики входят в сборную России, есть у нас победители и призеры первенств Европы, участники первенства мира, неоднократно наши спортсмены были победителями первенства мира. Неллия Давлетова, судья всероссийской категории