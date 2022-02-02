В Уфе прошло первенство Башкирии по скалолазанию

Забраться выше всех и не сорваться вниз. В Уфе прошло первенство Республики Башкортостан по скалолазанию. Соревнования проводились в трёх дисциплинах: лазанию на скорость, на трудность и боулдеринге. 150 участников из Белорецка, Салавата и Уфы выявляли сильнейших на протяжении пяти дней.
Юный Дамир Шарафутдинов не боится никаких высот. На первенстве республики он успешно покорил две дисциплины – победил в лазании на скорость и на трудность. В начавшемся 2022 году Шарафутдинов ставит себе цель занять первое место в дисциплине боулдеринг на чемпионате России. В этом виде спортсмены проходят серию коротких, но предельно сложных трасс.
У каждой возрастной категории участников своя трасса. Причём спортсмены не могут посмотреть, как выступают их соперники и по какой трассе они именно поднимаются к вершине. В первую очередь, в лазании на сложность необходимы выносливость, опыт и техника спортсмена. Бронзовая призёрка первенства Европы Полина Фёдорова на этом старте чувствовала себя уверенно и победила в дисциплине на скорость.
За последние годы скалолазание в Башкирии поднялось на высокий уровень. Во многом это связано с тем, что скалолазание стало олимпийским видом спорта, и первые медали в нём были разыграны на Олимпиаде в Токио. На следующих играх в Париже спортсмены будут бороться уже за два комплекта медалей – в двоеборье и лазании на скорость.
Каждый год конкуренция даже на уровне первенства Башкортостана возрастает. Скалолазы от этого становятся только сильнее и продолжают прогрессировать. И не исключено, что кого-то из участников этого первенства мы увидим уже на Олимпийских Играх в Париже.