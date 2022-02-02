В Башкирии показали тренировки сборной по практической стрельбе

Сборная Башкортостана по практической стрельбе вернулась домой с региональных соревнований в Магнитогорске. Там нашим атлетам удалось одержать победу во всех дисциплинах. Теперь ребята держат курс на первенство и чемпионат страны. В планах у них попасть в призы и повысить спортивный разряд.

Успевать двигаться и поражать мишени. Так башкирские спортсмены готовятся к чемпионату России. Ребята только вернулись с региональных соревнований по практической стрельбе из пневматического оружия. В Магнитогорске выступили представители Уфы, Мелеуза и Бирска.

Выступал в дисциплине Action Air в классе «стандарт». Занял первое место. Было интересно, соревнования прошли на хорошем уровне. Организаторам спасибо большое. Алексей Андриянов, победитель региональных соревнований по практической стрельбе

Соревнования проходили в стандартном и серийном классе в разных возрастных категориях. И в каждом из них представителям Башкортостана удалось победить или стать призером турнира. Кстати, для нашей команды эти состязания стали первыми в новом году.

За короткий промежуток времени в 2019 году мы открылись. Мы выступали на многих соревнованиях, на чемпионатах и первенствах России. У нас есть ребята, которые успели получить звания и спортивный разряд кандидат в мастера спорта. Алмаз Карагулов, старший тренер сборной Республики Башкортостан по практической стрельбе

Например, Роман Ахмеров. Он получил этот спортивный разряд в 11 лет, заняв второе место на всероссийских соревнованиях. Стремится к подобному результату и Мария Шарафутдинова. Девушка занимается стрельбой 1,5 года. На первое занятие ее привел дедушка. А Виктор Чураков из Мелеуза понял, что хочет добиться успеха в этом виде спорта после неудачного выступления на чемпионате страны.

Я на Россию поехал, занимаясь всего три месяца. Рассчитывал на какое-нибудь место, но там были соперники намного сильнее меня. После этого я начал более усердно заниматься. Занимаюсь каждый день, планирую стать мастером спорта. Виктор Чураков, победитель региональных соревнований по практической стрельбе

Дуэль – еще одна соревновательная дисциплина, за которую тоже можно получить баллы и медали. В ней важна динамика, а в тренировочном процессе – нагрузка. Спортсмены команды Башкортостана уделяют внимание занятиям и на меткость и на физику. Например, это упражнение на баланс помогает отработать действия в движении. Ведь на соревнованиях поразить мишень нужно из неудобного положения – на бегу или сидя. И все это – в ограниченном пространстве. На ходу выполняется и перезарядка оружия. Судьи оценивают время упражнения и точность попадания.