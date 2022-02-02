Игрок сборной России по мини-футболу может перейти в ФК «Уфа»

«Уфа» может подписать игрока сборной России по мини-футболу Янара Асадова. Сейчас он находится на сборах в турецком Белеке вместе с уфимским клубом и проходит просмотр. Также Асадов принял участие в контрольной игре против сербского «Пролетера».
26-летний футболист выступает за команду КПРФ, является обладателем Кубка УЕФА и двукратным чемпионом России по мини-футболу.
Напомним, что летом с «Уфой» подписал контракт бывший игрок в мини-футбол Эгаш Касинтура, так что Асадов может стать для «горожан» вторым выходцем из другого вида спорта.