Игрок сборной России по мини-футболу может перейти в ФК «Уфа»

«Уфа» может подписать игрока сборной России по мини-футболу Янара Асадова. Сейчас он находится на сборах в турецком Белеке вместе с уфимским клубом и проходит просмотр. Также Асадов принял участие в контрольной игре против сербского «Пролетера».