Волонтер-медик из Уфы рассказал о работе в красной зоне

В Башкортостане на помощь к врачам пришли студенты медицинских вузов. Они помогают бороться с коронавирусной инфекцией. Всего по республике медицинскую помощь гражданам оказывают 2534 студента и ординатора.

Волонтеры-медики выполняют разные задачи: от измерения температуры на входе в больницу до выездов вместе с бригадой скорой помощи. Редакция bash.news пообщалась со студентом 5 курса БГМУ Русланом Хабировым, который в пандемию коронавируса на добровольной основе помогает врачам в поликлинике.

Сейчас поликлиники очень загружены. Мы помогаем врачам выполнять рутинные задачи, чтобы они могли заниматься пациентами. Кроме этого наши плечи легла обработка помещений, которая позволяет нам избежать заражения коронавирусом. Руслан Хабиров, волонтёр-медик

Руслан считает, что такая работа - хорошая практика во время дистанционной учебы. У студентов появилась отличная возможность понаблюдать за работой врачей, перенять их опыт.

Врачи-педиатры - наш эталон. Мы постоянно погружены в рабочий процесс вместе с ними. Сейчас обращается очень много людей и мы понимаем нашу значимость, но именно помощь врачам и есть бесценный опыт для студентов. Руслан Хабиров, волонтёр-медик