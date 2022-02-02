Волонтер-медик из Уфы рассказал о работе в красной зоне

В Башкортостане на помощь к врачам пришли студенты медицинских вузов. Они помогают бороться с коронавирусной инфекцией. Всего по республике медицинскую помощь гражданам оказывают 2534 студента и ординатора.
Волонтеры-медики выполняют разные задачи: от измерения температуры на входе в больницу до выездов вместе с бригадой скорой помощи. Редакция bash.news пообщалась со студентом 5 курса БГМУ Русланом Хабировым, который в пандемию коронавируса на добровольной основе помогает врачам в поликлинике.
Руслан считает, что такая работа - хорошая практика во время дистанционной учебы. У студентов появилась отличная возможность понаблюдать за работой врачей, перенять их опыт.
Студенты продолжают подключаться к помощи врачам. На базе БГМУ создан волонтерский штаб, которому каждый желающий может предложить свою помощь.