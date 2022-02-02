Власти хотят предусмотреть риски создания метавселенных

Власти России изучают метавселенные и их возможности. Специалисты рассказали, что в таких пространствах очень высок риск запрещённого контента. Основной опасностью будут транзакции, которые полностью проводятся в криптовалюте, а значит их невозможно контролировать.
Из-за бесконтрольного потока денежных средств в метавселенных могут появится магазины с запрещёнными веществами, разрушатся политические границы, потому что страны не смогут контролировать платежи.
На данный момент Роскомнадзор изучает возможные риски создания таких пространств. Никаких санкций по созданию метавселенных пока не введено.