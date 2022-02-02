Власти хотят предусмотреть риски создания метавселенных

Власти России изучают метавселенные и их возможности. Специалисты рассказали, что в таких пространствах очень высок риск запрещённого контента. Основной опасностью будут транзакции, которые полностью проводятся в криптовалюте, а значит их невозможно контролировать. 

Фото №1 - Власти хотят предусмотреть риски создания метавселенных

Из-за бесконтрольного потока денежных средств в метавселенных могут появится магазины с запрещёнными веществами, разрушатся политические границы, потому что страны не смогут контролировать платежи.

На данный момент Роскомнадзор изучает возможные риски создания таких пространств. Никаких санкций по созданию метавселенных пока не введено. 

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