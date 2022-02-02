Мошенники нашли новый способ кражи данных

Речь идет о бесплатных WIFI, которые используют в общественных местах. Мошенники создают фейковые точки доступа и маскируют их под общественные сети.

Специалисты рассказали, что при подключении к таким сетям пользователи рискуют передать через них все свои данные злоумышленникам. Мошенники получат удаленный доступ к телефону и смогут скачать информацию.