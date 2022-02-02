Стало известно, в какой стране электрокары стали популярнее обычных машин

В Норвегии электрокары стали популярнее машин на бензиновом двигателе. За январь в стране удалось продать 8000 новых машин и 84 процента из них были электрокарами.

Уже в 2021 году в Норвегии электрокары занимали лидирующие позиции на рынке. В декабре доля продаж автомобилей на ископаемом топливе составила 47 процентов от общего числа, а за весь прошедший год всего 35 процентов.