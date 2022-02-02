Россияне стали чаще жаловаться на незаконное использование персональных данных

Россияне стали чаще жаловаться на незаконное использование их персональных данных. Сообщается, что больше всего нарушений зарегистрировали на сайтах, в сфере ЖКХ и у кредитных организаций.

В 2021 году Роскомнадзор провёл 3,9 тысяч проверок использования организациями персональных данных. На данный момент в России зарегистрированы 6 миллионов предприятий, которые соприкасаются с информацией об их клиенте. Более 80% проверок выявили нарушения.