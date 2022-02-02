В Башкирии после смертельного нападения собак на ребенка осудят чиновника

Выяснилось, что жители Сафарово неоднократно сообщали чиновнику о бездомных собаках и случаях их нападения на домашних животных. Как сообщили в прокуратуре, обращения глава сельсовета не регистрировал и не рассматривал, а также не объяснил, каким образом необходимо подавать заявления на отлов бродячих псов. Сам чиновник тоже не направил заявку предпринимателю, занимающемуся по контракту отловом бездомных животных.