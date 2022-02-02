В Башкирии после смертельного нападения собак на ребенка осудят чиновника

Глава Сафаровского сельсовета в Учалинском районе пойдет под суд после трагедии, унесшей жизнь 4-летнего малыша. На мальчика напала стая бездомных собак.
Учалинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении чиновника. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы прокурорской проверки.
Выяснилось, что жители Сафарово неоднократно сообщали чиновнику о бездомных собаках и случаях их нападения на домашних животных. Как сообщили в прокуратуре, обращения глава сельсовета не регистрировал и не рассматривал, а также не объяснил, каким образом необходимо подавать заявления на отлов бродячих псов. Сам чиновник тоже не направил заявку предпринимателю, занимающемуся по контракту отловом бездомных животных.
В результате стая безнадзорных собак в апреле 2021 года напала на 4-летнего мальчика, катающегося на велосипеде рядом с домом. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Обвиняемый не признал свою вину. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Учалинский районный суд для рассмотрения по существу.