В Уфе начался новый этап строительства Восточного выезда

Сдвинули с мертвой точки. В Уфе рабочие приступили к надвижке мостовой переправы к тоннелю Восточного выезда. Это новый этап в развитии крупнейшего инфраструктурного проекта республики, реализовывать который начали еще 30 лет назад. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил важность события, подчеркнув: путепровод уведет потоки с основных магистралей столицы и даст мощный толчок развитию территории так называемого Зауфимья. Сколько осталось до завершения и сколько будет стоить проезд по долгожданному тоннелю?
Красная кнопка словно спусковой крючок. С помощью тросов и направляющих рабочие начали в буквальном смысле переброску, или, как здесь говорят, надвижку моста с одного берега реки на другой. Эта временная конструкция называется аванбеком. Она, подобно стреле, тянет за собой основную деталь моста, уже постоянную, которая по мере продвижения вперед будет укрупняться, то есть к ней будут добавляться другие такие же детали, которые впоследствии соединят между собой все опоры.
Надвижку и укрупнение делают параллельно, что позволит сократить время сборки мостового сооружения. Впрочем, сам процесс в любом случае небыстрый. Увидеть движение на глаз практически невозможно. За сутки многотонная конструкция продвинется вперед всего на 13 с половиной метров.
Мостовой переход, если не брать в расчет только надводную часть, станет самым протяженным в республике. Вместе с эстакадой он вытянется в длину почти на 3 километра и расположится на 72 опорах, что не только полностью защитит сооружение от половодья, но и сохранит реку судоходной.
Конечно, самым сложным сооружением Восточного выезда все равно остается его тоннель, который проходит на глубине более 60 метров. В прошлом году горнопроходчики пробили его насквозь и запустили спецтранспорт, что во многом упростило доставку на место стройматериалов. Сейчас рабочие расширяют просвет и укрепляют своды.
Закладка Восточного выезда началась 30 лет назад. Из-за проблем с финансированием проект на долгие годы был заморожен. Между тем только на консервацию тоннеля уходили миллиарды рублей. В 2017-м строительство частично возобновилось благодаря заключенному с инвесторами концессионному соглашению. Еще спустя два года Радий Хабиров на встрече с председателем правления банка ВТБ пересмотрел условия договора, сделав его более выгодным для республики. Строительство вышло на полную мощность.
Проезд по Восточному выезду будет платный: для легковых машин – до 150 рублей. К слову, это одна из самых низких цен среди всех подобных концессионных проектов России. При этом чиновники не исключили возможность введения льгот для местного населения, которое проживает в расположенных рядом населенных пунктах. Что касается моста через реку, то его надвижку намерены завершить к ноябрю. Ну а первые автомобили смогут проехать по новому путепроводу уже в 2024 году.