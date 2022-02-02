В Уфе начался новый этап строительства Восточного выезда

Сдвинули с мертвой точки. В Уфе рабочие приступили к надвижке мостовой переправы к тоннелю Восточного выезда. Это новый этап в развитии крупнейшего инфраструктурного проекта республики, реализовывать который начали еще 30 лет назад. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил важность события, подчеркнув: путепровод уведет потоки с основных магистралей столицы и даст мощный толчок развитию территории так называемого Зауфимья. Сколько осталось до завершения и сколько будет стоить проезд по долгожданному тоннелю?

Красная кнопка словно спусковой крючок. С помощью тросов и направляющих рабочие начали в буквальном смысле переброску, или, как здесь говорят, надвижку моста с одного берега реки на другой. Эта временная конструкция называется аванбеком. Она, подобно стреле, тянет за собой основную деталь моста, уже постоянную, которая по мере продвижения вперед будет укрупняться, то есть к ней будут добавляться другие такие же детали, которые впоследствии соединят между собой все опоры.

Надвижку и укрупнение делают параллельно, что позволит сократить время сборки мостового сооружения. Впрочем, сам процесс в любом случае небыстрый. Увидеть движение на глаз практически невозможно. За сутки многотонная конструкция продвинется вперед всего на 13 с половиной метров.

На сегодня процент готовности объекта составляет более 35%. Сейчас тот период, когда мы можем почувствовать всю масштабность развернутых работ. Мансаф Низакаев, руководитель транспортной дирекции Республики Башкортостан

Мостовой переход, если не брать в расчет только надводную часть, станет самым протяженным в республике. Вместе с эстакадой он вытянется в длину почти на 3 километра и расположится на 72 опорах, что не только полностью защитит сооружение от половодья, но и сохранит реку судоходной.

Данный проект дает существенный импульс развитию территории Уфы за рекой, он значительно повышает удобства жителей, которые здесь находятся. Добраться из центра города до территории Зауфимья будет гораздо проще. Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Конечно, самым сложным сооружением Восточного выезда все равно остается его тоннель, который проходит на глубине более 60 метров. В прошлом году горнопроходчики пробили его насквозь и запустили спецтранспорт, что во многом упростило доставку на место стройматериалов. Сейчас рабочие расширяют просвет и укрепляют своды.

В 4-м квартале этого года в целом мы планируем завершить проходческие работы на полное сечение как в южном, так и северном тоннелях. 2022 год – знаковый, очень много этапов будет подходить к концу на нашем проекте. Асабали Закавов, генеральный директор Башкирской концессионной компании

Закладка Восточного выезда началась 30 лет назад. Из-за проблем с финансированием проект на долгие годы был заморожен. Между тем только на консервацию тоннеля уходили миллиарды рублей. В 2017-м строительство частично возобновилось благодаря заключенному с инвесторами концессионному соглашению. Еще спустя два года Радий Хабиров на встрече с председателем правления банка ВТБ пересмотрел условия договора, сделав его более выгодным для республики. Строительство вышло на полную мощность.

На Восточном выезде я всегда отмечаю чёткую организацию труда и строгое соблюдение сроков. На всем объекте в любое время года активно идут строительно-монтажные работы. Уверен, что вместе с нашими партнерами – ВТБ, ВЭБ.РФ, Башкирской концессионной компанией – мы завершим этот крупнейший инфраструктурный проект в Приволжском федеральном округе в срок – к 2024 году. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан