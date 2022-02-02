В Башкирии 25 школ полностью переведены на дистанционное обучение

Об этом заявили в Минобразования республики. Причина – распространение коронавируса, гриппа и ОРВИ. Кроме того, в 445 средних образовательных учреждений более двух тысяч классов получают знания в режиме онлайн.
В реальном пустом классе только один учитель, в виртуальном – все его ученики. Башкирский лицей №2 полностью перешел на дистанционный формат после того, как заболели более 20% учеников.
Преподаватель Центра образования №10 Ольга Шелдыбаева в ближайшее время планирует вакцинировать младшего сына Никиту. Подросток сам изъявил желание привиться. В семье уверены, что таким образом они ни для кого не станут источником коронавируса, да и сами будут под защитой
До 9 февраля на дистанционном режиме и Башкирская гимназия №102 – ушли в онлайн все 1280 учеников. На прошлой неделе в школе был большой процент болеющих среди детей. Учащиеся 29 классов из 44 не посещали занятия очно из-за болезней.
По данным Минобразования, в Башкортостане на дистанционный режим перешли 25 школ. Еще более 2 тысяч классов в 445 средних образовательных учреждений – на онлайн-уроках. Мера вынужденная, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса и простудных заболеваний.