В Башкирии 25 школ полностью переведены на дистанционное обучение

Об этом заявили в Минобразования республики. Причина – распространение коронавируса, гриппа и ОРВИ. Кроме того, в 445 средних образовательных учреждений более двух тысяч классов получают знания в режиме онлайн.

В реальном пустом классе только один учитель, в виртуальном – все его ученики. Башкирский лицей №2 полностью перешел на дистанционный формат после того, как заболели более 20% учеников.

Родители на связи с классными руководителями, мы ежедневно утром мониторим состояние, самочувствие наших детей и, конечно же, анализируем ситуацию. На сегодняшний день мы провели опрос среди родителей, анкетирование, есть желающие вакцинироваться, чтобы уберечь ребенка от хронических последствий заболевания. Миляуша Мурзагалина, директор башкирского лицея №2

Преподаватель Центра образования №10 Ольга Шелдыбаева в ближайшее время планирует вакцинировать младшего сына Никиту. Подросток сам изъявил желание привиться. В семье уверены, что таким образом они ни для кого не станут источником коронавируса, да и сами будут под защитой

Я считаю, что здоровье важнее всего, поэтому, чтобы не болеть коронавирусом, я сделала прививку себе и ревакцинацию в этом году и считаю, чтобы дети тоже не болели, нужно сделать и ребенку. Это обязательно нужно сделать, потому что мир в таком состоянии, что каждый второй болеет. Ольга и Никита Шелдыбаевы

До 9 февраля на дистанционном режиме и Башкирская гимназия №102 – ушли в онлайн все 1280 учеников. На прошлой неделе в школе был большой процент болеющих среди детей. Учащиеся 29 классов из 44 не посещали занятия очно из-за болезней.

Обучение у нас организовано двумя способами. Это онлайн-обучение и онлайн-кейсы. Учителя работают по возможности: кто-то работает из дома, остальные приходят работать в гимназию. Все учителя у нас обеспечены компьютерами у всех есть возможность проводить уроки. Диля Мурзагильдина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Башкирской гимназии №102 им. Равиля Бикбаева