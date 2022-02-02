В Антиковидном центре Уфы увеличили количество операторов

Республиканский ситуационный антиковидный центр увеличил количество операторов. Число обращений растет, и, чтобы снизить время ожидания, на подмогу пришли врачи, студенты-медики и госслужащие. Центр находится в ЦУРе и создан для решения проблем и консультаций, касающихся COVID-19. Как устроена работа и какие истории навсегда запомнят операторы?

Там, где не выдерживает система, включается ручной режим. Ситуационный центр может быть и справочной, и вашим знакомым врачом, которого у вас никогда не было, а теперь вы можете обратиться к нему за советом. Лилиана Даутова – медик с многолетним стажем и преподаватель с длинным списком выпускников. Так что многие вопросы удается решать, лично звоня своим бывшим студентам. Это экономит время.

Обратилась онкопациентка, которой перед химиотерапией нужно пройти обследование. У нее много вопросов. Связывались с поликлиникой, чтобы в индивидуальном порядке все решилось. Лилиана Даутова, специалист-эксперт Ситуационного антиковидного центра Республики Башкортостан, кандидат медицинских наук

Часто решать приходится совершенно неожиданные проблемы, организовывать целые спасательные операции.

Одинокая женщина-инвалид выписывалась из ковид-госпиталя, ее некому забрать. Обратились в администрацию, ей выделили автомобиль. Помогаем в любых критичных ситуациях. Лилиана Даутова, специалист-эксперт Ситуационного антиковидного центра Республики Башкортостан, кандидат медицинских наук

Это не телефонное хулиганство, а контроль качества. Только так, оказавшись на другом конце провода, можно оценить оперативность. Снизить время ожидания удалось благодаря увеличению операторов ситуационного центра. Большой десант из двухсот человек направил Башкирский медуниверситет.

Даже второкурсники обращаются, хотят помочь, хотя работа бесплатная. Это и есть взаимопомощь, все помогают: волонтеры, таксисты. Идет война народная с ордой под названием «коронавирус». Римма Утяшева, координатор Ситуационного антиковидного центра Республики Башкортостан

В последнее время количество звонков выросло до 10 тысяч в сутки. На развертывание дополнительных сил ушло два дня.

Это студенты 5 и 6 курсов медико-профилактического дела БГМУ. Их практика должна была проходить летом, но в срочном порядке ребят собрали и отправили на горячую линию. Кто-то уже успел составить рейтинг самых популярных вопросов: запись к врачу, результаты ПЦР и советы по лечению.

Есть и те, кто так вдохновился работой в ситуационном центре, что перешли сюда на постоянной основе. Алла работает с открытия. И за полтора года на телефоне один из самых необычных звонков был от пожилой женщины.

У нее муж тоже пожилой, она его решила помыть в ванне, а вытащить не смогла. Отправляли волонтеров вытаскивать дедушку из ванны. Алла Смертина, старшая смены Ситуационного антиковидного центра Республики Башкортостан