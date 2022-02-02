В Антиковидном центре Уфы увеличили количество операторов

Республиканский ситуационный антиковидный центр увеличил количество операторов. Число обращений растет, и, чтобы снизить время ожидания, на подмогу пришли врачи, студенты-медики и госслужащие. Центр находится в ЦУРе и создан для решения проблем и консультаций, касающихся COVID-19. Как устроена работа и какие истории навсегда запомнят операторы?
Там, где не выдерживает система, включается ручной режим. Ситуационный центр может быть и справочной, и вашим знакомым врачом, которого у вас никогда не было, а теперь вы можете обратиться к нему за советом. Лилиана Даутова – медик с многолетним стажем и преподаватель с длинным списком выпускников. Так что многие вопросы удается решать, лично звоня своим бывшим студентам. Это экономит время.
Часто решать приходится совершенно неожиданные проблемы, организовывать целые спасательные операции.
Это не телефонное хулиганство, а контроль качества. Только так, оказавшись на другом конце провода, можно оценить оперативность. Снизить время ожидания удалось благодаря увеличению операторов ситуационного центра. Большой десант из двухсот человек направил Башкирский медуниверситет.
В последнее время количество звонков выросло до 10 тысяч в сутки. На развертывание дополнительных сил ушло два дня.
Это студенты 5 и 6 курсов медико-профилактического дела БГМУ. Их практика должна была проходить летом, но в срочном порядке ребят собрали и отправили на горячую линию. Кто-то уже успел составить рейтинг самых популярных вопросов: запись к врачу, результаты ПЦР и советы по лечению.
Есть и те, кто так вдохновился работой в ситуационном центре, что перешли сюда на постоянной основе. Алла работает с открытия. И за полтора года на телефоне один из самых необычных звонков был от пожилой женщины.
Этот звонок, конечно, не связан с коронавирусом, но не помочь не могли. Телефон Ситуационного антиковидного центра: 8 (347) 218-19-19. Звонки принимаются с 8 утра до 8 вечера. Специалисты помогут решить проблему, ответят на вопросы, связанные с COVID-19. В день одному оператору приходится отвечать на сотни звонков. И иногда не ради консультации.