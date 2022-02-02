В Уфе убийцы 100-летнего ветерана выступили с последним словом

Полвека на двоих. По 25 лет лишения свободы каждому из двоих обвиняемых грозит за убийство столетнего ветерана в Кигинском районе. Сегодня они выступили с последним словом в Верховном суде республики. Подельники до сих пор не определились, кто из них убивал фронтовика.
Их завели в одну клетку, но друг перед другом подельники не проронили ни слова. Теперь каждый за себя. Лишь по очереди через окно стеклянного бокса советуются со своими защитниками. В руках у обвиняемых тетради, в которых они и готовили свою речь для последнего заседания. Оба, как и при задержании, продолжают перекидывать вину друг на друга.
То есть, по версии самих обвиняемых, ни один из них не убивал ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Но правоохранители считают иначе: причастны оба, доказательств достаточно.
Известно, что Виктор Валавин последнее время проживал в Леузе и знал про заначку знаменитого земляка, он поделился этой информацией с Юрием Никитиным, который проживал в Челябинской области, и вместе товарищи решили пойти на грабеж. Кстати, оба бывшие работники Федеральной службы исполнения наказаний. Душегубы проникли в дом Ивана Несмеянова и нанесли ему несколько ножевых ранений. 100-летний ветеран войны сказал им, где лежат наличные, но пьяные Никитин и Валавин не остановились, они забили фронтовика до смерти и похитили более миллиона рублей.
Послушать последнее слово Юрия Никитина пришли его родственники, среди них и брат обвиняемого, который тоже работает в структуре ФСИН в Челябинской области. По информации правоохранителей, в ночь преступления он приехал за Никитиным в Леузу и увез в соседний регион, перед этим взяв с собой удостоверение ФСИН в надежде избежать проверки на случай остановки сотрудниками полиции. Сестра и мать Никитина, как и сам обвиняемый, отрицают его причастность к убийству.
Злоумышленников нашли и задержали спустя 2 месяца, они сразу дали признательные показания и рассказали, где спрятали деньги. Исходя из собранных доказательств, Валавину и Никитину предъявлено обвинение в разбойном нападении и убийстве.