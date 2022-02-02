В Уфе убийцы 100-летнего ветерана выступили с последним словом

Полвека на двоих. По 25 лет лишения свободы каждому из двоих обвиняемых грозит за убийство столетнего ветерана в Кигинском районе. Сегодня они выступили с последним словом в Верховном суде республики. Подельники до сих пор не определились, кто из них убивал фронтовика.

Их завели в одну клетку, но друг перед другом подельники не проронили ни слова. Теперь каждый за себя. Лишь по очереди через окно стеклянного бокса советуются со своими защитниками. В руках у обвиняемых тетради, в которых они и готовили свою речь для последнего заседания. Оба, как и при задержании, продолжают перекидывать вину друг на друга.

Я считал тебя до преступления нормальным мужиком. Да чего там… Даже другом считал. Да, немного оступившимся, но адекватным. При виде тебя теперь я вижу другого человека. Ты всеми способами пытаешься уйти от заслуженного наказания. Просто хочу тебе дать совет: раскайся в содеянном и верни все как есть, будь мужиком до конца, ответь за свои поступки. Ведь, поливая меня грязью, ты себя не оправдаешь. Виктор Валавин, обвиняемый

Утверждения, показания Валавина против меня не только ничем не подтверждены, они противоречивы, бездоказательны, абсурдны и полностью опровергаются. Юрий Никитин, обвиняемый

То есть, по версии самих обвиняемых, ни один из них не убивал ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Но правоохранители считают иначе: причастны оба, доказательств достаточно.

В данном случае тщательной проверке подверглась медицинская экспертиза трупа с большим количеством телесных повреждений разной направленности, локализации, разных орудий причинения, что свидетельствует об участии двоих лиц. Руслан Зиганшин, старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Республики Башкортостан

Известно, что Виктор Валавин последнее время проживал в Леузе и знал про заначку знаменитого земляка, он поделился этой информацией с Юрием Никитиным, который проживал в Челябинской области, и вместе товарищи решили пойти на грабеж. Кстати, оба бывшие работники Федеральной службы исполнения наказаний. Душегубы проникли в дом Ивана Несмеянова и нанесли ему несколько ножевых ранений. 100-летний ветеран войны сказал им, где лежат наличные, но пьяные Никитин и Валавин не остановились, они забили фронтовика до смерти и похитили более миллиона рублей.

Послушать последнее слово Юрия Никитина пришли его родственники, среди них и брат обвиняемого, который тоже работает в структуре ФСИН в Челябинской области. По информации правоохранителей, в ночь преступления он приехал за Никитиным в Леузу и увез в соседний регион, перед этим взяв с собой удостоверение ФСИН в надежде избежать проверки на случай остановки сотрудниками полиции. Сестра и мать Никитина, как и сам обвиняемый, отрицают его причастность к убийству.